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الصحة تنظم يوما علميا للتوعية بمضادات الميكروبات

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:37

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غزة-الرأي

نظمت وزارة الصحة يوما علميا ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات تحت شعار “انشروا الوعى .. اوقفوا مقاومة مضادات الميكروبات”، وذلك بحضور نخبة من المختصين وممثلي النقابات الصحية والجامعات والكوادر الطبية وبمشاركة خبيرة من اطباء بلا حدود بلجيكا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مدير وحدة سلامة المرضى ومكافحة العدوى د. رامي العبادلة أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز التوعية باستخدامات المضادات الحيوية، مشيرا الى أن النقاشات والجلسات العلمية خلصت الى جملة من التوصيات أهمها تعزيز دور الرقابة الدوائية على صرف المضادات الحيوية واسعة المجال والمصنفة من المجموعة A، وتطوير مختبرات الميكروبيولوجي في وزارة الصحة من خلال توفير الاجهزة اللازمة لإجراء جميع انواع المزارع بما فيها مزارع الفطريات وتوفير اقراص المضادات الحيوية التي تستخدم في المختبرات بكميات كافية وحوسبة اقسام الميكروبيولوجي في القطاع الصحي وفق المرجعيات العلمية العالمية، للحصول على احصائيات وتقارير دقيقة عن الوضع في غزة و اعداد الادلة العلاجية لضمان استخدام المضادات الحيوية عند الضرورة لذلك ومنع الاستخدام المفرط والعشوائي اضافة الى عمل دورات لكافة الاطباء عن ادارة المضادات  للميكروبات.

كما واشتملت التوصيات على تشكيل لجان لإدارة المضادات الحيوية في كافة المرافق الصحية في قطاع غزة، حسب التشكيل المعتمد من المرجعيات العلمية الدولية واعادة تشكيل وتجديد عمل اللجنة الوطنية لإدارة المضادات الحيوية واجراء مسحات للحالات المشتبه ان تكون البكتيريا مستعمرة لديهم وخصوصا لحالات العظام والقلب المفتوح، والحروق قبل اجراء العمليات للحد من التهابات الجروح بعد العمليات.

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