واتس آب تختبر ميزة الرد على الرسائل باستخدام الإيموجى



يعمل تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك على ميزتين جديدتين، والتى يأتى من ضمنهما ميزة "ردود الفعل" على الرسائل، فوفقًا لتقرير جديد صادر عن WaBetaInfo ، تم رصد علامة تبويب معلومات رد فعل جديدة أثناء تطوير WhatsApp beta لنظام iOS.





وهذا يعنى أنه في المستقبل لن يتمكن مستخدمو WhatsApp من الرد على رسالة محادثة باستخدام رمز تعبيري فحسب ، بل سيكونون قادرين أيضًا على معرفة من رد على الرسالة.



لكن الميزة قيد التطوير حاليًا، وبمجرد توفرها ، ستعمل بشكل مشابه لميزة تفاعل الرسائل على Facebook و Instagram، ويمكن للمستخدمين على هذه الأنظمة الأساسية الرد على رسالة باستخدام رموز تعبيرية مثل القلب وغيرها.



ويذكر التقرير أنه سيتم سرد جميع ردود الفعل على الرسالة في علامة التبويب الأولى المسماة "الكل"، وسيتم إدراج مجموعات WhatsApp التي تفاعلت مع رسالة باستخدام رمز تعبيري محدد في علامة تبويب منفصلة، وسيتمكن المستخدمون من الرد على رسالة محددة مرة واحدة فقط، وأيضًا ، تقتصر ردود الفعل على 6 رموز تعبيرية في الوقت الحالي.



ويقول التقرير: "لقد تم رصد الميزة أثناء تطوير WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS ، ولكن واتس آب تعمل أيضًا على توفير نفس القدرة على WhatsApp beta لنظام Android أيضًا".



وفي الوقت نفسه ، بدأ تطبيق المراسلة الفورية في طرح ميزة جديدة لمستخدمي الويب، حيث تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي WhatsApp Web إنشاء ملصق سريعًا من صورة داخل النظام الأساسي دون استخدام أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

