النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2124) السبت 27/11/2021
أخبار فلسطينية
فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء 372 وحدة استيطان في الضفة- (تدوينة)
النونو: هنية أعطى توجيهاته بالعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المواقف الداعمة للقضية
الخارجية برام الله: نتابع كارثة غرق مركب بفرنسا للتحقق من وجود فلسطينيين
طبيب فلسطيني يطلق الفرع الأوربي لمؤسسته التعليمية “بنات للحياة” من بروكسيل
أخبار إسرائيلية
نفتالي بينيت: سلالة كورونا المتحورة "أوميكرون" تنذر بـ "وضع طوارئ"
إسرائيل: إصابة بسلالة جديدة من كورونا تم اكتشافها في جنوب إفريقيا
قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية قريبا
مصدر إسرائيلي: فتح القنصلية الأميركية بالقدس بات «قريباً جداً»
قناة إسرائيلية: استطلاع يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب
إسرائيل: من الممكن أن نوقع اتفاقيات سلام جديدة مع دول إسلامية
اخبار دولية
بريطانيا تحظر حركة حماس وتصنفها بجناحيها “منظمة إرهابية”
الاتحاد الأوروبي: هدم منازل الفلسطينيين غير قانوني
منظمة الصحة العالمية تحذر: «أوميكرون» إحدى سلالات فيروس كورونا الخطيرة
افتتاح معرض “فلسطين في عيون الفنانين الروس” في موسكو
حرم جامعة أوبيرلين الأميركية يتحول إلى ساحة معركة بين مؤيدي “فلسطين الحرة” والمدافعين عن إسرائيل
أخبار عربية
رئيس مجلس الأمة الجزائري: زيارة وزير دفاع إسرائيل للمغرب استهداف لنا
بالصور آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضاً لاتفاق الماء مع الاحتلال
آلاف الأردنيين يصعّدون من احتجاجاتهم الشعبية الرافضة للتطبيع
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تحذير فلسطيني من تفجير الاستيطان الإسرائيلي للأوضاع بالخليل
حماس” تحشد مواقف داعمة لمواجهة قرار بريطانيا بحقها
استمرار قتل الفلسطينيات: اثنتان في الجليل هذا الأسبوع
تهديد إسرائيلي بإغلاق “بوابة الزاوية”.. وتحويلها إلى بوابةٍ موسمية
مركز “عدالة”: الإجراءات الإسرائيلية بحظر المؤسسات الفلسطينية لا تشمل الحد الأدنى من المعايير السليمة والعادلة
تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي: إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى وتجديد الإقامة الجبرية لمحافظ القدس
أسير فلسطيني جديد ينضم لمعركة الإضراب عن الطعام
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يكشف اسم ضابط سوري يعمل في خدمة «حزب الله»
إسرائيل تجمد الاستيطان في مطار قلنديا... وخطة لتهويد القدس
شرطة الاحتلال تطلق سراح محافظ القدس وتقيّد حركته
الاهرام المصرية
إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بنابلس
الشروق المصرية
إسرائيل تسعى لتهدئة التوترات مع أمريكا وتتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية
الغد الأردنية
بالنيابة عن الدولة: المستوطنون يستولون على أراضي الضفة بالعنف
عشرات الإصابات خلال نشاطات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية المحتلة
الشرق القطرية
مجلس العموم البريطاني يُقر حظر حماس دون تصويت
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بحرية الاحتلال تعتقل صيادَين قبالة شاطئ غزة
طبيب فلسطيني يطلق الفرع الأوربي لمؤسسته التعليمية "بنات للحياة" من بروكسيل
تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان في بيت لحم
"شديد" يطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية والاعتداء على "المحررين"
القدس المحلية
العسيلي ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية يبحثان مخطط إنجاز منطقة جنين الصناعية
“لوكاندة فلسطين”.. كتاب جديد يسلط الضوء على صفحة مشرقة من تاريخ نابلس
“القدس المفتوحة” تخرج معلمين مشاركين في دورة “التصميم التعليمي والمهارات الفنية”
الخارجية تدين البناء الاستيطاني الجديد في الخليل
إطلاق فعاليات “هاكاثون القدس” التقني في أريحا
الحياة الجديدة
الاتحاد الأوروبي: هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم يقوّض آفاق السلام
الرئيس يعزي الرئيس الروسي بضحايا منجم سيبيريا
"تنفيذية المنظمة" تدين توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين المغرب واسرائيل
تواصل انتهاكات الاحتلال: مصابون في قمع فعاليات ضد الاستيطان واعتقالات قبل 10 ساعات
جريدة الأيام
إصابة العشرات بالرصاص خلال قمع جيش الاحتلال مسيرات الجمعة الشعبية
بيت لحم: تشييع جماهيري حاشد لجثمان الشهيد أبو سلطان
رسمياً: بريطانيا تحظر حركة حماس وتصنفها بجناحيها "منظمة إرهابية"
المتحورة الجديدة لـ "كورونا" "أوميكرون" تثير الذعر ودول العالم تسارع لعزل...
تظاهرة في عمان احتجاجاً على مشروع "الماء مقابل الكهرباء" بين الأردن وإسرائيل
»تقرير عبري: اتفاقية سرية تجعل إسرائيل وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات
الأوركسترا العربية".. سبعون عازفاً في فلسطين!
وكالة صفا
اليوم.. ذكرى استشهاد الشيخ فرحان السعدي رفيق القسام وقاهر البريطانيين
بالفيديو خسارة الوطني الشاب أمام الكويت ببطولة غرب أسيا
مركز دراسات يصدر ملفَ معلومات حول ” تطور ملف المصالحة والانتخابات الفلسطينية“
"حشد" تطالب الأجهزة الأمنية بالضفة بالكف عن ممارسة الاعتقال السياسي
"حماس" تحمل الاحتلال تداعيات اقتحام "هرتسوغ" للحرم الإبراهيمي
3 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا بالضفة وغزة
إصابات بقمع مسيرات رافضة للاستيطان بنابلس
دفاع الشيخ رائد صلاح يطالب بتحديد موعد الإفراج عنه
حوار "موسع" لقائد المنطقة الجنوبية يكشف نتائج المعركة الأخيرة مع غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الدعليس: دعم قطاع الرياضة أولوية لدى متابعة العمل الحكومي
إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
40 ألف مصلَِ يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى
إمعانًا بالتطبيع... 70 رجل أعمال مغربي يزورون "إسرائيل"
المرور: 16 حادث سير خلّفت إصابة واحدة خلال 24 ساعة
إحصائية السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
فلسطين اليوم
عدنان: السلطة تصعد من اعتداءاتها وملاحقتها السياسية بحق المواطنين في الضفة المحتلة
أسير من القدس يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال
تفاصيل مكالمة هنية مع لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على 5 مقدسيين في العيساوية
إصابات بمواجهات شمال بيت لحم والاحتلال يدقق بهويات عشرات المقدسيين
سما نيوز
كم نسبة ما تم انجازه في ملف اعمار غزة ولماذا التأخير ؟..صحيفة تجيب
صحيفة عبرية: اتفاقية سرية تجعل "إسرائيل" وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات
معاريف: بعد “الكهرباء والماء”.. الأردن في حدوة حصان و”الناطق” يسيء استعمال ورقة التوت
هآرتس: ماذا يعني أن يختار “رئيس إسرائيل” الحرم الإبراهيمي مكاناً لبدء احتفالات أعياد اليهود؟
رسميا: قرار بريطانيا بحظر "حماس" وتصنيفها "إرهابية" يدخل حيّز التنفيذ
بلدية الخليل: الاستيطان يعمل على تفجير الأوضاع بالمحافظة
الريسوني: العلاقة مع "إسرائيل" لن تضيف للمغرب "إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء"
عرب 48
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وكفر قدوم
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويداهم عدة منازل ببيت لحم
الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ويمدّد إقامته الجبرية
وكالة وفا
بلدية الخليل: الاستيطان يعمل على تفجير الأوضا ...
موسكو: افتتاح معرض "فلسطين في عيون الفنانين ا ...
إطلاق فعاليات "هاكاثون القدس" التقني في أريحا
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2001م عملية مشتركة قامت بها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز المطاحن شمال مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بجراح 6 منهم في حالة الخطر الشديد واستشهاد منفذي العملية.
- 1980م قرر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" أو تنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة.
- 1980 م مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان يقرر قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
- 1951م الجيش الإسرائيلي يدمر قرية البونيشات العربية ويحوّل أهلها إلى لاجئين خارج فلسطين.
- 1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.
- 1937 م في سجن عكا وهو صائم، وقد تجاوز من العمر الثمانين عاماً بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني تخفيض الحكم عليه أو تأجيل تنفيذه غير عابئة بالحملة العربية التي قامت من أجله. وقد هز هذا التنفيذ مشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني كافة، وتألقت فور تنفيذ الحكم جماعة ثورية أطلقت على نفسها اسم إخوان فرحان.
- 1919 م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس، اعتبر أن فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى، وبعث إلى مؤتمر الصلح في باريس بمذكرة رفض فيها وعد بلفور المشؤوم.
- 1874 م ولادة حاييم وايزمان (توفي عام 1952) أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948. ولد في روسيا، وكان نشيطا في الحركة الصهيونية منذ بدايتها.