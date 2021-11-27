النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2124)  السبت 27/11/2021

1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.

1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.