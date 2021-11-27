الدعليس" و"هنية" يقدمان المنحة المالية لرعاية بطولات الكأس

غزة-الرأي

استلمت اتحادات كرة الطائرة والسلة واليد المنحة المالية لرعاية بطولات الكأس الموسم الرياضي 2022/2021، بقيمة (3000) دولار، بينما تسلم اتحاد كرة الطاولة مبلغ (1000) دولار، واتحاد الإعلام الرياضي مبلغ (2000) دولار.

وكان عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قدما المنحة المالية للاتحادات ضمن الرعاية التي شملت كذلك الأندية بقيمة (250.000) دولار ، مساء اليوم الجمعة في استاد فلسطين الرياضي.

وقدم الدعليس وهنية شكرهما للاتحادات الرياضية، وما تقدمه من إدارة منظمة لكل البطولات وتوفير البيرة المناسبة لتطوير اللاعبين والمنتخبات الوطنية، وأكدا أن دعم الاتحادات يمثل جزءا هاما من برامج الدعم الحكومي.

