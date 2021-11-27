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آلية السفر عبر معبر رفح وأسماء المسافرين غداً الأحد

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:30

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح وكشف المسافرين غداً الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2021/39).

ودعت الهيئة جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/11)، والتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كذلك دعتهم لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 كشف المسافرين ::

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