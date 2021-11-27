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5451 مغادراً و4892 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:31

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (21- 26 نوفمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5451 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4892.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5233 مواطناً و154 أجنبياً، و64 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4686 مواطناً، و164 أجنبياً، و42 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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