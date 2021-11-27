الحكم المحلي تؤكد أهمية تعزيز دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع

غزة-الرأي

أكدت مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الحكم المحلي م. منى سكيك أن الوزارة دائما بصدد دعم الشباب والبحث عن آليات لدعمهم من خلال مشاركتهم المجتمعية وانفتاحهم على كل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال قمة الشباب 2021، والتي عقدها المنتدى الاجتماعي التنموي، والإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " بعنوان " حوار أكثر، مستقبل أفضل " في المركز العربي الثقافي الاجتماعي الأرثوذكسي غرب المدينة بمشاركة ممثلين عن البلديات، ومؤسسات حقوقية، وأطر ومؤسسات شبابية، ونشطاء، ولفيف من المواطنين.

بدورها تحدثت سكيك عن ضرورة اجراء الانتخابات كعملية ديمقراطية وإن كان يحيل دون اجرائها الوضع السياسي.

وأشادت بالدور الرقابي للوزارة مضيفة:" نقوم حاليا بإعداد نظام رقابي مطور لتقييم البلديات وأعضاء المجالس البلدية الحاليين والذي سيطور قدراتنا في اختيار القادمين.

وتابعت:" جاهزون لتشكيل مجلس شبابي في جميع البلديات بناء على طلب منهم ودعم كامل منا حيث أننا نثق بقدرات الشباب وعطائهم والعمل على اعطائهم الفرصة للمشاركة والتعبير والممارسة الديمقراطية في العمل المحلي"، مشيرة إلى أهمية تحديد احتياجاتهم بأنفسهم والمشاركة في صناعة القرار .

ولفتت إلى أنه تم دعوتهم للمشاركة في حملة التطوع التي يشارك بها فئات مختلفة من الشباب وطلاب المدارس وذوي الاعاقة والتي ستكون في الأسبوع الاول من ديسمبر الذي يوافق يوم التطوع العالمي ويوم المعاق العالمي"، مؤكدة على أهمية احياء فعاليات ذات صلة والعمل على تشجيعها.

