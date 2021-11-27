وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشارك بتكريم المؤسسات المساهمة بتطوير عمل المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تُكرّم الطالب الموهوب رمضان أبو جزر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تتلف 120 كيلو من المواد منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة إثر حادث سير جنوبي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة فتى متأثراً بجراح خطيرة إثر حادث سير بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم يومًا تطوعيًا حول التنمر والعنف في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تؤكد أهمية تعزيز دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية عند باب الأسباط وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 وفيات و56 إصابة جديد بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية 5451 مغادراً و4892 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" تنظم يومًا تطوعيًا حول التنمر والعنف في المدارس

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:13

11
11

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، يومًا تطوعيًا في مدرسة غزة الإبتدائية المشتركة حول مخاطر التنمر والعنف في المدارس.
بدورها،أوضحت مديرة دائرة الطفولة سماهر بكرون أن اليوم التطوعي يأتي في إطار جهود توعية المجتمع حول السلوكيات السلبية وأبرزها التنمر والعنف بين الأطفال في المدارس وإبراز مخاطرها وتأثيرها السلبي على الأطفال، مشيرة إلى أن النشاط استهدف (35) طفل وطفلة من أعضاء البرلمان الطلابي في المدرسة.
وتخلل اليوم التطوعي أنشطة تدريبية متنوعة ومحاضرة حول التنمر والعنف في المدارس وأشكاله قدمتها الأستاذة فاتن أبو عيشة، وسط تفاعل الأطفال المشاركين
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟