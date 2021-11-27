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بلدية دير البلح تشارك بتكريم المؤسسات المساهمة بتطوير عمل المكتبات

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:32

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غزة-الرأي

شاركت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في احتفال تكريم المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ مشروع القائمة الببليوغرافية الإلكترونية الوطنية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة، الذي أعدته الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني كما تم تكريم العاملين في المشروع، تقديرًا لجهودهم التي بذلوها لإنجاح هذا العمل الوطني المميز.
بدورها، أعربت البلدية عن سعادتها للمشاركة في هذا المشروع الذي يعد مشروعا ثقافياً وطنياً حيث يساهم في تطوير عمل قطاع المكتبات في القطاع ويعزز دورها في تثقيف وتوعية المجتمع عبر ثقافة القراءة والمطالعة، وتخريج أجيال من المثقفين والمبدعين.
 

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