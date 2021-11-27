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أوقاف خان يونس توقع عقود استلام ارض وقف لبناء مسجد

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:39

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غزة-الرأي

وقعت مديرية أوقاف خان يونس عقود استلام أرض مساحتها 300 متر تبرعت بها الحاجة محبوبة ( الأسطل ) العقاد لصالح بناء مسجد في المحافظة.
بدوره ،تقدم د. محمد الغلبان مدير مديرية أوقاف خان يونس بالشكر للحاجة العقاد على هذه اللفتة الطيبة, سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتها.
وأكد الغلبان أن المساجد تعتبر ركيزة أساسية داخل المجتمع المسلم لأداء العبادات و تلقي تعاليم الدين والمعاملات ونشر الوعي الديني و المحافظة على صلاة الجماعة.
 

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