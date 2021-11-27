"المرور": وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي

غزة-الرأي

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 20 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن 60 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاتين و36 إصابة، منها 14 بجروح متوسطة، و22 بجروح طفيفة.

وأوضحت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 89 مركبة، من ضمنها 9 دراجات نارية.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت وفاة الفتى عبد الغفور الخوالدة (15 عاماً) صباح اليوم متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها الخميس الماضي إثر حادث تصادم دراجة نارية مع تكتك على شارع صلاح الدين شرقي خانيونس.

كما أعلنت المرور، الإثنين الماضي، وفاة الطفل أحمد حامد اللوح (4 سنوات) من سكان دير البلح متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها، جراء صدمه من قبل مركبة غير مطابقة لشروط السلامة ولم تخضع للفحص الدوري.

وبينت أنه تم توقيف السائقين لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.