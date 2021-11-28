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ريفالدو يسجل هدفا خياليا فى مرمى أتلتيكو مدريد

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:22

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

اشتهر النجم البرازيلى ريفالدو أسطورة برشلونة الإسبانى والمنتخب البرازيلى السابق بتسديداته البعيدة والدقيقة، والتى ميزته عن نجوم جيله الذهبى.

ومن أجمل الأهداف التى سجلها النجم البرازيلى ريفالدو فى تاريخه العريض بملاعب الساحرة المستديرة، هو هدفه فى شباك أتلتيكو مدريد خلال عام 1998.

فاجأ النجم البرازيلى ريفالدو حارس أتلتيكو مدريد بهدف من منتصف الملعب، حيث كان الحارس يتقدم عن المرمى، لكون الكرة فى حوزة فريقه خلف منتصف الملعب، ولكن الأسطورة البرازيلى قطع الكرة وسددها بدقة من مسافة تَبعُد بـ 50 مترا عن المرمى، مما أصاب الحارس وفريقه وجمهوره بالذهول.

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