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برشلونة يخطف فوزا قاتلا من فياريال بثلاثية فى الدوري الإسباني

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:26

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حقق برشلونة فوزا مثيرا من مضيفه فريق فياريال بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالى 2021 - 2022.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من اللقاء، والذى شهد إهدار فرص عديدة من جانب الفريقين، والتى كان أبرزها من جانب الهولندى ممفيس ديباى نجم برشلونة.  

وفى الشوط الثانى، نجح الهولندى فرانكى دى يونج فى تسجيل هدف البارسا الأول فى الدقيقة 48، ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف، قبل أن تقرر تقنية الفيديو "فار" شرعية الهدف. 

وسجل النيجيرى سامو شوكويزى هدف التعادل لفريق الغواصات الصفراء فى الدقيقة 76، من تسديدة سكنت على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

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