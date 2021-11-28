كيفية العثور على رموز تعبيرية صحيحة على هواتف آيفون

لا يعد العثور على الرموز التعبيرية الصحيحة أمرًا سهلاً دائمًا، خاصة إذا وجدت نفسك تتنقل بين الخيارات على لوحة مفاتيح آيفون، حيث تأتى معظم تطبيقات لوحة المفاتيح مزودة بوظيفة بحث لمساعدتك فى تعقب الرمز الذي تبحث عنه في غضون ثوان.

ويعد هذا أمرا جيدا اذا كنت تبحث عن تعبيرات مثل الرموز المبتسمة (ابحث عن "ابتسامة") أو العلم الأمريكي (ابحث عن "الولايات المتحدة الأمريكية").

بالمقابل يعد الحصول على الرموز التعبيرية الأكثر غموضًا أمرًا صعبًا بعض الشيء ، حيث قد يصعب التعرف عبر الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها هذه الرموز.

ستؤدي كتابة العبارات في شريط البحث عن الرموز التعبيرية بلوحة مفاتيح iPhone إلى إظهار الرمز الذي تبحث عنه في وقت سريع وفقا لما نقله موقع TheSun.

هذا يعني أنه يمكنك تجنب قضاء ثوانٍ ثمينة في التمرير عبر مكتبة الرموز التعبيرية بأكملها بحثًا عن الشعار المثالي لتقسيم نصوصك.

كيفية البحث عن الرموز التعبيرية على iPhone

تعتمد طريقة البحث عن الرموز التعبيرية على تطبيق لوحة المفاتيح الذي تستخدمه.

الغالبية العظمى من مالكي iPhone يستخدمون لوحة مفاتيح Apple ، والتي تأتي مثبتة مسبقًا على جميع أجهزة iOS

للبحث عن رمز تعبيري على لوحة مفاتيح Apple ، أولاً: افتح أي تطبيق يمكنك الكتابة فيه - مثل واتساب أو iMessage أو Notes

بمجرد أن تكون لوحة المفاتيح مفتوحة وجاهزة للدردشة ، انقر فوق رمز الرموز التعبيرية المبتسم في أسفل اليسار لإظهار كتالوج الرموز التعبيرية الخاص بك.

يمكنك كتابة نص في مربع "البحث عن Emoji" أعلى لوحة المفاتيح لتضييق نطاق خياراتك بناءً على كلمات رئيسية معينة.

يمكنك أيضًا البحث عن الرموز التعبيرية في تطبيقات لوحة مفاتيح الجهات الخارجية التي قمت بتنزيلها من App Store .

على Google's Gboard و Microsoft Swiftkey على سبيل المثال يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق اتباع نفس الخطوات السابقة.

إذا لم يظهر زر الرموز التعبيرية في أي من التطبيقين ، فانتقل إلى إعدادات التطبيق الخاص بك وقم بتشغيله.

رموز تعبيرى iPhone

فيما يلى الكلمات الرئيسية المخفية التي يمكنك البحث عنها فى لوحة مفاتيح Apple لبعض الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح تابعة لجهة خارجية، فستعمل العديد من الكلمات الرئيسية (وليس كلها) بالطريقة نفسها تقريبًا.