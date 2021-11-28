النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2125) الاحد 28/11/2021
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في القدس
هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
مسؤولان فلسطينيان: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار اليهودي استفزاز للمسلمين
التعليم تُكرّم الطالب الموهوب "أبو جزر" في منزله برفح
حماس تدين بشدة توقيع المغرب اتفاقيات مع الاحتلال
أخبار إسرائيلية
رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق: إحياء الاتفاق النووي يتوقف على إيران وقدراتنا العسكرية محدودة
هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم والاستيطان
وسط تظاهرات لليسار.. هرتسوغ يستعد اليوم لاقتحام المسجد الإبراهيمي
شاكيد بصدد تقديم مشروع قانون لتقديم التوقيت الصيفي
خلافات في اجتماع “كابنيت الكورونا”.. إسرائيل تصنف 50 دولة افريقية بأنها حمراء
صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)
ضابط إسرائيلي يشرح الأبعاد الأمنية للاتفاق مع المغرب
كابنيت كورونا يصادق على سلسلة إجراءات لمواجهة "أوميكرون"
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي: هدم المنازل يقوض آفاق السلام
نائب بلجيكي: فخور باتخاذ الائتلاف الحكومي إجراءات ضد الاحتلال
أخبار عربية
«قدري أبو بكر»: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
تونس تجدد رفضها القاطع للاستيطان الإسرائيلي وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية
الجامعة العربية تنظم فعالية «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».. بعد غد
رسالة أردنية للقيادة الفلسطينية: عمل مشترك نحو سلام حقيقي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون فتية يعتدون على فلسطينيين بوجود الجيش الإسرائيلي- (فيديو)
وزير الخارجية الأردني ينقل لعباس رسالة إسناد للشعب
منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في القدس
البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة
رئيس دولة الاحتلال يشارك المستوطنين باقتحام الخليل والحرم الإبراهيمي
تحذير فلسطيني من تفجير الاستيطان الإسرائيلي للأوضاع بالخليل
الشرق الأوسط
منظمة التحرير: إسرائيل تكثف الاستيطان في القدس لعزلها عن الضفة
هرتسوغ في الحرم الإبراهيمي لإضاءة شمعة «حانوكا»
الاهرام المصرية
«قدري أبو بكر»: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
خبير: استمرار دعم مصر لجهود رام الله هو أحد أهم أسباب تحسين الاقتصاد الوطني الفلسطيني
الجامعة العربية تنظم فعالية «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».. بعد غد
الشروق المصرية
البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة
متحور كورونا الجديد.. الصحة الفلسطينية تبحث تشديد الإجراءات لمواجهة أوميكرون
البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة
الشرق القطرية
رموز فلسطينية ونشطاء داعمون للقضية في بريطانيا لـ الشرق: حظر حماس يزيد التأييد الشعبي لفلسطين في بريطانيا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين (29 نوفمبر)
مستوطنون فتية يعتدون على فلسطينيَين بحماية جيش الاحتلال
"الزراعة" تندد باعتقال الاحتلال اثنين من الصيادين
كتلة الصحفي: اعتداء الاحتلال على صحفيي بيتا يستوجب العقاب
القدس المحلية
إصابات بتصدي أهالي اللبن للمستوطنين ومحاولات منع الطلبة الوصول لمدارسهم
خرق أمني.. مخططات بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي منشورة على الانترنت
الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة
أبو أحمد فؤاد: من يتآمر على الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن
ريحا: “أكشن إيد” تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الحياة الجديدة
"أم الخير" تواجه الاستيطان بحياة بدائية
جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء
أريحا: "أكشن إيد" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء
الكيلة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية
جريدة الأيام
أوروبا تعيش في قلق متزايد بعد تسجيل إصابات "أوميكرون" جديدة
الرئيس يستقبل الصفدي: بحث وضع رؤية مشتركة واضحة لمواجهة التحديات
الوبائيات" تبحث اليوم متحور "أوميكرون"
الاحتلال يخطر بهدم بناية سكنية في سلوان
شارع الشيخ جراح الثقافي".. يشرح معاناة السكان ويفضح ممارسات الاحتلال
غزة: رواج تصنيع المنظفات منزلياً في ظل تفشي البطالة
وكالة صفا
قوة خاصة تعتقل أسيرا محررا بعد تخريب منزل أسرته في كوبر
اليوم.. وقفة شعبية أمام البرلمان المغربي للتضامن مع شعبنا وضد التطبيع
قيادي بالشعبية يدعو المقاومة لأن تكون جاهزة لنصرة القدس
الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني تسلل من جنوب غزة
لجنة الحريات تُطالب بمحاكمة عناصر أمن السلطة المعتدين على جنازات الشهداء
الهندي: المقاومة تنوب عن الأمة في معركة التحرير
دعوات لإعمار "الإبراهيمي" والتصدي لاقتحام الرئيس الإسرائيلي غدًا
تفاعل كبير مع حملة "#تحيا_فلسطين
خلال أسبوع.. شهيد ومقتل وإصابة 7 إسرائيليين في 78 نقطة مواجهة
مجموعة حقوقية تدين اعتداء أمن السلطة على جنازة شهيد ببيت لحم
منتدى الإعلاميين: الاحتلال يسجل أعلى مؤشرات محاربة حرية الإعلام
وكالة الرأي الفلسطينية
3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري
هرتسوغ" يتقدم اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي اليوم
مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس
المرور: 9 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزارعية شرق خان يونس
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا شمال رام الله
فلسطين اليوم
لجنة الوبائيات تعقد اجتماعا طارئاً لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" ..وغزة تعقد مؤتمراً هاماً ظهراً
في خطوة قد تُفجر الوضع ..رئيس الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم الحرم الإبراهيمي بالخليل اليوم
خرق أمني جديد لمخططات بناء لأماكن أمنية حساسة في "إسرائيل"
"إسرائيل" تُصادق على إجراءات جديدة للتصدي لمتحور كورونا الجديد
اصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم
آليات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية شرق خانيونس
غزة: توضيح بشأن دخول المنحة القطرية للموظفين..!
"إسرائيل": اكتشاف 7 حالات مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من كورونا
سما نيوز
عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" في غزة والضفة
هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين
خرق أمني.. يديعوت: مخططات بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي منشورة على الانترنت
وسط تظاهرات لليسار..الرئيس الإسرائيلي يستعد اليوم لاقتحام المسجد الإبراهيمي
ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟
مرور غزة تنشر تنويهًا حول أعمال على الطريق في عدد من الأماكن
مستوطنون يهاجمون قرية اللبن الشرقية والاحتلال يعتدي على المواطنين والصحفيين
سلوان: إخطار بهدم عمارة وتشريد 30 فردا من عائلة الرجبي
عرب 48
سلوان: إخطار بهدم عمارة وتشريد 30 فردا من عائلة الرجبي
مصرع سائق دراجة نارية في حادث بصور باهر
رام الله: عبّاس يستقبل وزير الخارجية الأردني
الحركة الأسيرة: خطوات نضالية لمواجهة سياسة الإهمال الطبي
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل فتى من مخيم العروب شمال الخليل
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حدث في مثل هذا اليوم
- 28 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طبيب كان يعالج الجرحى, وأصابت 5 في مدينة رفح، والشهداء هم: الطبيب الشهيد "سمير محمود حجازي" 26 عاماً, والشاب "معتز عبدالله الرخاوي" 26 عاماً، والفتى "محمود سعيد قشطة" 18 عاماً، وجميعهم من مدينة رفح.
- 2002م ثلاثة مقاومين فلسطينيين يهاجمون مركز اقتراعٍ لحزب الليكود الصهيوني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بيسان المحتلة ، و أدّى الهجوم إلى مصرع أربعة صهاينة على الأقل و أصيب أكثر من عشرين آخرين ، و قد استشهد المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن الصهيونية .. و تبنّت كتائب شهداء الأقصى العمليّة
- 2001م الاستشهاديّ القسّاميّ أسامة محمد حلس (23 عاماً) من منطقة الشجاعية، يهاجم بسلاحه الرشاش حافلة صهيونية قرب تجمّع غوش قطيف الصهيوني ، ممّا أدّى إلى مصرع مستوطنة صهيونية و جرح عددٍ من الجنود الصهاينة .
- 2000م استشهاد 5 كوادر من حركة فتح في قلقيلية (قصى زهران- محمود العدل- زياد سلمي- محمد عدوان ومهدي جبر).
- 1984 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يستقيل من منصبه والمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمّان يعيد انتخابه للمنصب ذاته بعد ساعات قليلة. جاءت خطوة عرفات الرمزية بالاستقالة للردّ على معارضيه الذين اتهموه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي طالت العمل الفلسطيني في لبنان، ولتحدي الانشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" التي يترأسها بدعم من الحكومة السورية.
- 1971م اغتيال وصفي التل رئيس وزراء الأردن في القاهرة على يد 3 شبان فلسطينيين ينتمون إلى منظمة أيلول الأسود.
- 1966م الجمعية العامة تطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حيث طالبما يقارب من 126 دولة أعضاء مجلس الأمن الدولي العدو الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- 1949 م الجيش الإسرائيلي يبعد 700 عربي من سكان قرية كفار ياسر إلى خارج فلسطين.