غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2125) الاحد 28/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في القدس

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية

مسؤولان فلسطينيان: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمي في عيد الأنوار اليهودي استفزاز للمسلمين

حماس تدين بشدة توقيع المغرب اتفاقيات مع الاحتلال

أخبار إسرائيلية

رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق: إحياء الاتفاق النووي يتوقف على إيران وقدراتنا العسكرية محدودة

هاآرتس: احتفال رئيس إسرائيل بعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي شرعنة رسمية للظلم والاستيطان

وسط تظاهرات لليسار.. هرتسوغ يستعد اليوم لاقتحام المسجد الإبراهيمي

شاكيد بصدد تقديم مشروع قانون لتقديم التوقيت الصيفي

خلافات في اجتماع “كابنيت ال كورونا ”.. إسرائيل تصنف 50 دولة افريقية بأنها حمراء

" كورونا كابنيت يصادق على سلسلة إجراءات لمواجهة "أوميكرون

اخبار دولية

أخبار عربية

«قدري أبو بكر»: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

تونس تجدد رفضها القاطع للاستيطان الإسرائيلي وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

الجامعة العربية تنظم فعالية «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».. بعد غد

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مستوطنون فتية يعتدون على فلسطينيين بوجود الجيش الإسرائيلي- (فيديو)

وزير الخارجية الأردني ينقل لعباس رسالة إسناد للشعب

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في القدس

البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة

رئيس دولة الاحتلال يشارك المستوطنين باقتحام الخليل والحرم الإبراهيمي

تحذير فلسطيني من تفجير الاستيطان الإسرائيلي للأوضاع بالخليل

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

«قدري أبو بكر»: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

خبير: استمرار دعم مصر لجهود رام الله هو أحد أهم أسباب تحسين الاقتصاد الوطني الفلسطيني

الجامعة العربية تنظم فعالية «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».. بعد غد

الشروق المصرية

البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة

متحور كورونا الجديد.. الصحة الفلسطينية تبحث تشديد الإجراءات لمواجهة أوميكرون

البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل بحر غزة

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إصابات بتصدي أهالي اللبن للمستوطنين ومحاولات منع الطلبة الوصول لمدارسهم

خرق أمني.. مخططات بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي منشورة على الانترنت

الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة لمواجهة عنف المستوطنين بالضفة

أبو أحمد فؤاد: من يتآمر على الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن

ريحا: “أكشن إيد” تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الحياة الجديدة

"أم الخير" تواجه الاستيطان بحياة بدائية

جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

أريحا: "أكشن إيد" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الكيلة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

جريدة الأيام

أوروبا تعيش في قلق متزايد بعد تسجيل إصابات "أوميكرون" جديدة

الرئيس يستقبل الصفدي: بحث وضع رؤية مشتركة واضحة لمواجهة التحديات

الوبائيات" تبحث اليوم متحور "أوميكرون"

الاحتلال يخطر بهدم بناية سكنية في سلوان

شارع الشيخ جراح الثقافي".. يشرح معاناة السكان ويفضح ممارسات الاحتلال

غزة: رواج تصنيع المنظفات منزلياً في ظل تفشي البطالة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

..! غزة : توضيح بشأن دخول المنحة القطرية للموظفين

سما نيوز

عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" في غزة والضفة

هآرتس: جريمة إسرائيلية جديدة بحق أطفال فلسطينيين

خرق أمني.. يديعوت: مخططات بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي منشورة على الانترنت

وسط تظاهرات لليسار..الرئيس الإسرائيلي يستعد اليوم لاقتحام المسجد الإبراهيمي

ميدل إيست آي: هل يؤدي حظر بريطانيا لحركة حماس إلى إيقاف العمل الخيري في غزة ؟

مرور غزة تنشر تنويهًا حول أعمال على الطريق في عدد من الأماكن

عرب 48

سلوان: إخطار بهدم عمارة وتشريد 30 فردا من عائلة الرجبي

مصرع سائق دراجة نارية في حادث بصور باهر

رام الله: عبّاس يستقبل وزير الخارجية الأردني

الحركة الأسيرة: خطوات نضالية لمواجهة سياسة الإهمال الطبي

وكالة وفا

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