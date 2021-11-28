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السلامة المرورية تعقد اجتماعا تحضيريا للبدء ببرامج التوعية المرورية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:43

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غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات اجتماعا تحضيريا لأطلاق البرامج التوعية المرورية في المدارس التعليمية بالتعاون مع المعهد المروري لشرطة المرور وجمعية فلسطين للسلامة المرورية وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.
بدوره، رحب أ. ناهض الخطيب رئيس دائرة الارشاد المروري بالوزارة بالحضور من كافة الجمعيات والمعهد المروري ومدربي التوعية المرورية مؤكداً أن الهدف من هذه البرامج التوعوية هو نشر الثقافة المرورية وتعزيزها والتقليل من الحوادث المرورية.
وأشاد بالتعاون الكبير بين الوزارة وشرطة المرور من خلال البرامج التوعوية التي تم تنفيذها في رياض الأطفال وأن هذه المرحلة تأتي استكمالا للجهود السابقة في توعية طلبة المدارس.
وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المواضيع أهمها أعداد مادة تدريبية مشتركة والانطلاق في البرامج التوعوية في المدارس وقد خصصت الجمعيات ذات العلاقة مدربين للمشاركة في تلك البرامج التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع الوزارة وشرطة المرور واتحاد جمعيات السلامة المرورية .
 

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