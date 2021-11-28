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"الزراعة" تندد باعتقال صياديْن و الاعتداءات المتكررة عليهم

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:48

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غزة-الرأي

نددت وزارة الزراعة الفلسطينية بالاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة وشبه اليومية بحق الصيادين الفلسطينيين، حيث كان آخر هذه الاستهدافات اعتقال اثنين من الصيادين بعد مهاجمة قارباً للصيادين، على متنه خمسة عاملين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أمس الجمعة.
وأكدت الزراعة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه أن مثل هذه الاعتداءات والتي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة تأتي في إطار الاستهداف الاسرائيلي لقطاعي الزراعة والصيد البحري.
وحمّلت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصيادين، في ظل استهدافهم بشكل متعمد، داعية مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا.
 

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