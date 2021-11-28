الأغا يُحذر من تداعيات اقتحام " هرتسوغ "للمسجد الابراهيمي

غزة-الرأي

حذر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا من تداعيات اعتزام رئيس الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ "اقتحام" المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح الأغا أن أي اعتداء على الحرم الإبراهيمي يُمثل استفزازاً لمشاعر شعبنا الفلسطيني وتعدٍ صارخ على حرمته، مؤكداً أن مثل هذه الاجراءات التعسفية لن تغير من واقع هذه المدينة وإسلاميتها.

ودعا الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى التواجد في الحرم الإبراهيمي ومواجهة هذا الاعتداء والتصدي له، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات.

