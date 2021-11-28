"عزام " يؤكد اهتمام الوزارة بالمزارعين بتقديم تسهيلات للتخفيف عنهم

غزة-الرأي

أكد مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة د.حسن عزام اهتمام الوزارة بالمزارعين وذلك بقيامها بعدة اجراءات مختلفة كمتابعة مزارع الدواجن، وبإصدار شهادة طبية لخلو المزارع من أي أمراض، موضحا انه لا يمكن ادخال أي كمية من البيض عبر المعابر إلا بعد فحص عينات والتأكد من خلوها من أي أمراض ثم يتم استخراج تصريح إدخالها لغزة ونتابعها فنياً.

وبين عزام خلال حديثه مع احدى الاذاعات المحلية اهمية صندوق درء المخاطر التابع للوزارة برام الله في دعم المزارعين المتضررين، لافتا ان الوزارة بغزة قامت بتقديم سلسلة من التسهيلات للتخفيف عن المزارعين، موضحا ان الجهات المانحة تتعامل فقط مع وزارة الزراعة برام الله، وبالتالي فنحن لا نستطيع صرف الأضرار من جانبنا.

وقال :" كما تم توفير الأعلاف وخلايا شمسية لإنتاج الطاقة لبعض المزارعين ومربي الدواجن، وأي مربي للدواجن عليه التوجه للوزارة والتسجيل لديها حتى يتسنى دعمه حينما تتوفر أي مساعدات".

واضاف :" نعتمد على البيض المخصب من الخارج، ونعمل على توفير الكميات شهريا، الى جانب إعداد صيغة تفاهم مع التجار لإدخال الكميات المحددة شهرياً وفق الاحتياج العام ، موضحا ان الوزارة تتابع الأسعار وهدفنا أن يكون توزان بالأسعار بين المربي والمواطن، وتوفير الكميات يساهم في ضبط الأسعار.