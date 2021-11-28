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الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول تطورات الحالة الوبائية بغزة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:40

غزة - الرأي

تعقد وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم الأحد، مؤتمراً صحفيًا مهمًا حول آخر تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

ويأتي هذا المؤتمر في ضوء اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

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