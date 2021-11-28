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"صباح" يتفقد لجان مقابلات المسابقات الإشرافية لوزارة الصحة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:44

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غزة-الرأي

أجرى مدير عام الشؤون الإدارية أ.محمود حماد، امس السبت، زيارة تفقدية للجان المقابلات الشفوية للمسابقات الإشرافية الخاصة بوزارة الصحة خلال انعقادها لليوم السادس على التوالي.
بدوره، اثنى أ. حماد على عمل لجان المقابلات الشخصية التي أعطت انطباعاً إيجابياً حول المشاركة الإدارية الفاعلة بين الوزارة والديوان وعززت سبل التواصل المشترك بين الطرفين.
وأوضح أن معايير النزاهة والشفافية تحكم هذه المسابقات، التي جاءت بهدف تعزيز الكوادر الصحية بطواقم تساهم في تطوير العمل داخل مرافق الوزارة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية و الادارية بكفاءة و فاعلية و تساهم في تحسين الاداء الوظيفي متمنياً التوفيق لكافة المتقدمين.
 

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