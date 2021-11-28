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الشرطة البحرية تفتتح دورة "إعداد مدرب" لمنتسبي الدفاع المدني

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:46

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غزة-الرأي

افتتحت الشرطة البحرية دورة بعنوان "إعداد محكم ومدرب بحري عام" لعدد من ضباط وضباط صف مديرية الدفاع المدني غرب مدينة غزة.

بدوره، أوضح العقيد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية أن الشرطة البحرية تعمل على تدريب منتسبي وزارة الداخلية بما يُلائم عملهم داخل إداراتهم ويعود بالنفع عليهم لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأشار العقيد نوفل إلى أنّ الدورة الحالية تستهدف عدداً من منتسبي جهاز الدفاع المدني لتهيئتهم بكيفية التعامل مع والتعايش في باطن البحر وقيادة المراكب بجميع الظروف البحرية والتعامل مع المتدربين والارتقاء ببعض المهارات الخاصة بالغوص.

ولفت إلى أن الدورة تتنوع ما بين الغوص بالمعدات والبحث والانتشال والإنقاذ البحري وكيفية التعامل مع الغريق، بالإضافة لقوانين السباحة في المسافات القصيرة ومقاييس السباحة وإدارة المسابقات وتحكيمها.

وذكر العقيد نوفل أنّ عدد الملتحقين بالدورة "26" ضابط وضابط صف تم إخضاعهم لاختبار مستوى قبل البدء ببرنامج الدورة لمعرفة مستوى اللياقة البدنية لديهم للوصول بهم إلى مستوى عالٍ من اللياقة البدنية، مشيراً إلى استمرارها لمدة 30 يوم على التوالي.

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