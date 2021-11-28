وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين بقيمة 18250 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية طواقم جودة البيئة تنفذ جولة لرصد التعديات البيئية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية الدعم الأسري تبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والتعليم تنظمان ورشة لعلاج مشاكل النطق عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 70 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ومؤسسة تامر تنفذان دورة حول قضايا حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 9 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تختتم دورة "مأمور الضبط القضائي" لعدد من عناصرها وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج "الصداقة" بلقب بطولة النخبة الأولى لكرة القدم
أخبار » الأخبار الحكومية

بواقع 400 دولار لكل أسرة

الأوقاف توزع مساعدات مالية على 83 أسرة متضررة من العدوان الأخير

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:49

جانب من توزيع المساعدات على الأسر
جانب من توزيع المساعدات على الأسر

غزة - الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية على أسر متضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة بتمويل من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، إنه تم توزيع 33200 دولار على 83 أسرة متضررة من العدوان بواقع 400 دولار لكل أسرة.

وأضاف سليم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارته ولجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة مع المؤسسات الدولية المانحة، للتخفيف من الأزمات الخانقة التي تعيشها الأسر الفقيرة والمتضررة.

وأِشاد بدور جمعية قوافل ووقوفها جنباً إلي جنب في خدمة أبناء شعبنا وتلبية احتياجات الأسر المعوزة والمتعففة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأسر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟