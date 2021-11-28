"هنية" يتوج "الصداقة" بلقب بطولة النخبة الأولى لكرة القدم

غزة-الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي الصداقة بلقب بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية النخبة الأبطال الأولى لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عقب فوزه في نهائي البطولة على نادي شباب رفح بهدفين نظيفين.

وحضر المباراة ومراسم التتويج إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم،، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية- سابقا، ورئيسي ناديي شباب رفح والصداقة، وابراهيم غروف رئيس دائرة الحكام، ود. ميشيل حنانيا المحاضر الآسيوي، وحسين طقاطقة المحاضر ومدرب اللياقة البدنية من المحافظات الشمالية.وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والعديد من الشخصيات والكوادر الرياضية، كما حصل الصداقة على مكافأة البطولة بقيمة (2000) دولار.

مجريات النهائي

بدأت مجريات اللقاء بوتيرة سريعة، وحاول كل فريق أن يفرض سيطرته وأسلوبه على الملعب.

وقدم الصداقة أفضليته في منتصف الملعب، خاصة عبر تحركات حمادة صالح، عمر أبو عبيدة، علي أبو سخيلة، خليل مطر، ويوسف سالم، الذين شكلوا إزعاجاً كبيراً للخطوط الخلفية لشباب رفح.

وتمكن الصداقة من افتتاح التسجيل عبر رأسية النشط يوسف سالم، الذي استثمر ركنية خليل مطر المتقنة د(٢٤).

وزاد الصداقة من ضغطه بعد الهدف، مستغلاً حالة الإرباك في صفوف شباب رفح، خاصةً الخلفية، وكان واضحاً تأثير غياب المدافع المصاب محمد السدودي.

وأهدر الصداقة عدة فرص سانحة للتسجيل، كان أبرزها عبر علي أبو سخيلة، وتصويبة عمر بلح الصاروخية التي مرت بجوار القائم.

وحاول شباب رفح تنظيم صفوفه، ومهاجمة مرمى الصداقة لتعديل النتيجة، ولكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى منافسه، لينتهي النصف الأول بتقدم "الأخضر" بهدف نظيف.

ولم يتغير الحال كثيراً مع بداية الشوط الثاني، ونزل الصداقة بكل قوة من أجل تعزيز النتيجة وإضافة الهدف الثاني، وتمكن خليل مطر من إضافة الهدف الثاني د(٥٤)، بعد مجهود فردي جبار على الجبهة اليمنى، وتوغل داخل الصندوق بعد مراوغة أكثر من رائعة، وسدد الكرة بكل قوة في الشباك الزرقاء، وسط فرحة عارمة للفريق.

وحاول الشباب تقليص النتيجة، وذلك عبر محمد أبو دان، الذي سدد ركلة حرة مباشرة من على مشارف الصندوق، ولكن حارس الصداقة فادي جابر كان في المكان المناسب.

وأهدر عبد الرحمن الحميدي عدة فرص لتقليص الفارق أمام يقظة حارس الصداقة فادي جابر.

حكم اللقاء للساحة خالد أبو الخير، وساعده الحكمين محمد الغول وخالد بدير، ومحمود أبو مصطفى رابعا

