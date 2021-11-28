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شرطة خانيونس تختتم دورة "مأمور الضبط القضائي" لعدد من عناصرها

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:56

خانيونس- الرأي:

اختتمت شرطة محافظة خان يونس دورة "مأمور الضبط القضائي بين التطوير والتأهيل" والتي استفاد منها نحو "25" ضابط وعنصر من مراكز الشرطة بخان يونس، وذلك بحضور العميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس ونائبه العقيد عماد الغلبان.

وأشاد العميد القدرة في كلمته بالتزام وانضباط الملتحقين بالدورة، مؤكداً أهمية هذه الدورات التدريبية في صقل كفاءة ضباط التحقيق وتجويد أدائهم، مؤكداً على ضرورة العمل على أرض الميدان بكل ما تعلموه تحقيقاً لواجبات رجل الأمن وخدمة للمواطنين.

يذكر أن هذه الدورة نظمها قسمي الشؤون القانونية والتخطيط والتطوير جاءت بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بواقع "12" ساعة تدريبية، واحتوت على عدة موضوعات تخص طبيعة عمل ضابط التحقيق وعلاقته مع المواطن ومع وكيل النيابة بالإضافة لسلوكيات رجل الأمن.

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