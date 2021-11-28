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التنمية الاجتماعية ومؤسسة تامر تنفذان دورة حول قضايا حماية الطفولة

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:04

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غزة-الرأي

واصل مركز تمكين المرأة و المجتمع_التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظة الوسطى ممثلا في وحدة المكتبة و الطفل المبدع بالتعاون مع مؤسسة تامر (غرف الطفولة ) برنامج إدارة الحالة ..دورة تدريبية بعنوان قضايا حماية الأطفال ومشكلة العدوان وكيفية حصول الأطفال على الدعم النفسي .


بدوره، أكد الأخصائي النفسي من مؤسسة تامر في حديثه عن مشكلة العدوان لدى الأطفال وأسبابها , وكيفية التعامل معها , وطرق علاجها و السيطرة عليها , وإخراج الأطفال من هذه الحالة العدوانية و العبور بهم إلى بر الأمان.


من جانبها ،أثنت مدير المركز أ. نعيمة سويدان على هذه المبادرات الهاهدفة من قبل المؤسسات الداعمة , مثمنة كافة الجهود المبذولة من أجل النهوض بواقع الطفل في قطاع غزة .
 

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