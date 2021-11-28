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التنمية الاجتماعية وجمعية الدعم الأسري تبحثان سبل التعاون

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:15

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غزة-الرأي

استقبلت أ. صابرين أبوعمرة مدير مركز تمكين جباليا التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وأ. شاكرين كرسوع الأخصائية الاجتماعية كلا من المحامية أمل البسيوني والأخصائية الاجتماعية نيبال بخيت من جمعية الدعم الأسري الخيرية وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك .
بدورها ،أوضحت أبو عمره أهم البرامج التي يقدمها المركز للفئات الهشة والنساء والأطفال الذين يتراودون على المركز لتلقي الخدمة .
من جانبها، شرحت أ. أمل البسيوني أهم الأنشطة التي تقدمها جمعيتهم حيث أكد الطرفين علي ضرورة الشراكة بين الجهتين في العديد من الأنشطة لوجود تقارب في الفئة المستهدفة
وفي ختام اللقاء قامت مديرة المركز مع الفريق الزائر بجولة علي الوحدات الموجودة في المركز وقدمت تعريف بكل وحدة
 

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