طواقم جودة البيئة تنفذ جولة لرصد التعديات البيئية

غزة-الرأي

نفذت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة ميدانية لمتابعة عدد من الموافقات البيئية بالإضافة لرصد التعديات على شاطئ مدينة غزة.

حيث تمكنت طواقم وحدة حماية البيئة من الانتهاء من جولة ميدانية شملت متابعة عدد من الموافقات البيئية بالإضافة لإجراء مسح شامل لشاطئ مدينة غزة ثم انتقلت الطواقم لتنفيذ جولة في وادي غزة لرصد ومسح التعديات ومراقبة حالة المياه الجارية بالوادي.

وأفاد مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الدين الأغا أن الجولة جاءت ضمن تحقيق رؤية سلطة المياه وجودة البيئة بالحد من التعديات على المحميات الطبيعية والزام المنشآت المختلفة بالاشتراطات البيئية.

وأكد م.بهاء الدين الأغا أن تم البدء بمتابعة التعديات والمخالفات بما يتعلق بجانب مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في حرم وادي غزة.

فيما شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم كافة الطواقم الفنية العاملة، مؤكدا أن الجولات الميدانية تسهم بشكل كبير في رصد ومسح التعديات الحاصلة بحق شاطىء مدينة غزة.

كما تمكنت طواقم وحدة حماية البيئة من الانتهاء من جولة ميدانية شملت متابعة عدد من الموافقات البيئية بالإضافة لإجراء مسح شامل لشاطئ مدينة غزة ثم انتقلت الطواقم لتنفيذ جولة في وادي غزة لرصد ومسح التعديات ومراقبة حالة المياه الجارية بالوادي.

وأفاد مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الدين الأغا أن الجولة جاءت ضمن تحقيق رؤية سلطة المياه وجودة البيئة بالحد من التعديات على المحميات الطبيعية والزام المنشآت المختلفة بالاشتراطات البيئية.

وأكد م.بهاء الدين الأغا أن تم البدء بمتابعة التعديات والمخالفات بما يتعلق بجانب مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في حرم وادي غزة.

فيما شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم كافة الطواقم الفنية العاملة، مؤكدا أن الجولات الميدانية تسهم بشكل كبير في رصد ومسح التعديات الحاصلة بحق شاطىء مدينة غزة.

