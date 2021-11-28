العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين بقيمة 18250 شيكل

غزة-الرأي

أنجزت وحدة علاقات العمل، ممثلة في قسم المخالصات العمالية وحل النزاعات بوزارة العمل، يوم الخميس 25/11/2021، مخالصتين عماليتين جديدتين.

ونوه القسم إلى أن المخالصة العمالية الأولى بقيمة 10000 شيكل، لأحد العاملين الذين أنهوا عملهم لدى سوبر ماركت السقا، في حين كانت المخالصة العمالية الثانية بقيمة 8250 شيكل، لأحد العاملين الذين أنهوا عملهم لدى شركة زياد مرتجى وإخوانه.

وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

