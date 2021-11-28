وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنظم جلسة حوارية حول آفاق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين بقيمة 18250 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية طواقم جودة البيئة تنفذ جولة لرصد التعديات البيئية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية الدعم الأسري تبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والتعليم تنظمان ورشة لعلاج مشاكل النطق عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 70 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية ومؤسسة تامر تنفذان دورة حول قضايا حماية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 9 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تختتم دورة "مأمور الضبط القضائي" لعدد من عناصرها
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين بقيمة 18250 شيكل

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:38

11
11

غزة-الرأي

أنجزت وحدة علاقات العمل، ممثلة في قسم المخالصات العمالية وحل النزاعات بوزارة العمل، يوم الخميس 25/11/2021، مخالصتين عماليتين جديدتين.
ونوه القسم إلى أن المخالصة العمالية الأولى بقيمة 10000 شيكل، لأحد العاملين الذين أنهوا عملهم لدى سوبر ماركت السقا، في حين كانت المخالصة العمالية الثانية بقيمة 8250 شيكل، لأحد العاملين الذين أنهوا عملهم لدى شركة زياد مرتجى وإخوانه.
وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟