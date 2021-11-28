العدل تناقش انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان

غزة-الرأي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ورشة تدريبية لموظفيها حول "الالتزامات الناشئة بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان ودور وزارة العدل".

واستهدفت الورشة عدة نقاط هامة كان منها مناقشة الالتزامات التشريعية والقضائية والإدارية الناشئة عن انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخصوصا المتعلقة منها بضمانات الوصول للعدالة في جميع الأوقات، وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة.

كما استعرض المحاور خلال الورشة الالتزامات المتعلقة بتقرير الدولة الطرف حول التقدم المحرز على الصعيد الوطني.

