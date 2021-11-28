وقفة تضامنية مع الأسيرة الجعابيص بمدرسة أحمد شوقي بغزة

غزة - الرأي:

نظمت وزارة المرأة بالتعاون مع وزارة الأسرى بغزة، اليوم الأحد، فعالية تضامنية مع الأسيرة الجريحة المعتقلة في سجون الاحتلال إسراء الجعابيص، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأقيمت الفعالية التضامنية في مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات بمدينة غزة، وبمشاركة العشرات من الطالبات، حيث رفعوا صوراً للأسيرة الجعابيص وباقي الأسيرات في سجون الاحتلال، ورددوا شعارات تطالب بالأفراج عنهم.

وقالت مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة المرأة مؤمنة الرقب، إن هذه الفعالية والمشاركة من قبل مدرسة أحمد شوقي تأتي ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم والتي بدأت في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وذكرت أن الحملة ستنتشر وتعمم على جميع مدارس محافظات غزة بهدف توعية الطالبات بأوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال.

كذلك قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى نبيل حجاج، إن وزارته تقوم بهذه الفعالية لمساندة الأسيرة الجريحة اسراء الجعابيص ضمن الحملة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي تحمل عنوان "رغم القيد".

ولفت إلى أن هذه الفعاليات تؤكد على حق الأسرى في الحياة وحق الأسيرة الجعابيص في العلاج، وتدعونا للتحرك جميعاً لنصرة الأسرى.

أيضاً قالت المعلمة في مدرسة أحمد شوقي، أن الوقفة تأتي للتضامن مع الأسيرات في السجون ولدعم الأسرى بشكل عام، وللمطالبة بتحرير الأسيرات اللواتي دافعوا عن الوطن، مؤكدة على وجوب الوقوف معهم بكل قوة.

وأطلقت وزارة شؤون المرأة، الأربعاء الماضي فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية.

ويشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى والمحررين، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن).

تصوير/ يوسف الخطيب