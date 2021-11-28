الصحة تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- بسام العطار- الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، حملة "النساء والفتيات آمنات" لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن فعاليات حملة "16 يوما".

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد مدحت محيسن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، إن هذه الحملة جاءت للتأكيد على حقوق الفئات المهمشة في المجتمع، من كبار السن والأطفال، وعلى رأسها المرأة، التي تتعرض لكثير من حالات التنمر والعنف، وضرورة توفير الحماية لها على كافة المستويات.

وأفاد محيسن بأن الحملة تبدأ في كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، في إطار الموضوع العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة.

ولفت إلى أن وزارته عملت على وضع استراتيجية ودليل واضح للمعنقين من النساء ولمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي وذلك منذ العام 2011 الى العام 2019، مبيناً أن لجنة متابعة العمل الحكومي تولي اهتماماً كبيراً لهذه الفئة المهمشة.

وأشار محيسن إلى أن وزارته يقع على عاتقها العبء الأول سواء في المشافي وفي مراكز الصحة النفسية ومستشفى الطب النفسي في ملف العنف ضد المرأة، حيث غالباً ما يتم كشف الحالات في المرافق الصحية ويتم تحويلها للمؤسسات العاملة في ذات المجال.

ونوه إلى أن وزارته شكلت لجنة تسيرية لمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي وذلك بمشاركة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية.

وبين أنه سيكون هناك دور كبير لدائرتي التثقيف الصحي والتثقيف المجتمعي في التوعية ضد مناهضة العنف الأسري.

وأكد محيسن، أن المرأة لها حقوق حثت عليها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مطالباً بتوفير الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف، متوقعاً انخراط المجتمع بكافة فئاته في هذه الحملة.