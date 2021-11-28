كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/40).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت الهيئة، إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/29: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/30: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 12/1: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 12/2: فحص الحافلتين (9+10).

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