وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية وقفة تضامنية مع الأسيرة الجعابيص بمدرسة أحمد شوقي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنظم جلسة حوارية حول آفاق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين بقيمة 18250 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية طواقم جودة البيئة تنفذ جولة لرصد التعديات البيئية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية الدعم الأسري تبحثان سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية والتعليم تنظمان ورشة لعلاج مشاكل النطق عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 70 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/40).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أنه سيتم إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت الهيئة، إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 11/29: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 11/30: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 12/1: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 12/2: فحص الحافلتين (9+10).

للإطلاع على الكشف الجديد اضغط هنا 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟