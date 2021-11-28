العلاقات العامة برفح تعيد حقاً لمواطنٍ في ميراث والده

رفح- الرأي

أعادت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح حق مواطن في ميراث والده من إخوته بعد نزاع استمر ثلاث سنوات.

وقال المقدم غالب الشاعر من دائرة العلاقات العامة بمركز شرطة رفح:" أن المواطن "م, ق " تقدم بشكوى بحق المواطن "س ,ق" يطلب فيها حقه الشرعي من تركة أبيه".

وبيّن الشاعر أنه وبعد ورود الشكوى تم التواصل مع كافة الأطراف والاستماع لأقوالهم حول موضوع النزاع.

وأشار المقدم الشاعر أن حل النزاع استغرق ثلاثة شهور داخل مكتب العلاقات العامة بسبب طبيعة الخلاف وتعدد جلسات مناقشته ووضع الحلول المناسبة له، مؤكدًا أنه وبعد هذه المدة الطويلة من السعي في حل الخلاف تم التوصل لحله عن طريق دفع مبلغ "71" ألف دولار للمشتكي دفعة واحدة وهي نصيبه الشرعي من ميراث أبيه وبموافقة جميع الأطراف.