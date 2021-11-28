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"المرور" تُحرِّر 88 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:42

غزة- الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 88 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

واوضحت المرور أن هذه المخالفات جاءت في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 20 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتين لـ 5 مركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 49 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و14 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

ولفتت شرطة المرور أنها ستواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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