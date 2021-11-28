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السياحة تطلع لصليب الأحمر على نتائج الحفريات بالمواقع الأثرية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:18

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى قطاع غزة واطلعتهم بجولة على ابرز المعالم الأثرية شملت متحف قصر الباشا وعدداً من المواقع الأثرية (الكنسية البيزنطية -دير القديس هيلاريون "تل ام عامر" والمقبرة الانجليزية .


واستمع الوفد الدولي عبر الجولة المتنوعة للمواقع الأثرية إلى شرح مفصل عن جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم ارشاد تعريفى عن مقتنيات قصر الباشا والنتائج العلمية من واقع الحفريات المكتشفة فى المواقع الأثرية .


بدوره ، أكدت الوزارة على تكريس الدور التوعوي للزوار خاصة المؤسسات الدولية وتعزيز اسنادها لدعم وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.


من جانبها ، أكد مدير الصليب الأحمر بغزة السيدة مريم مولر على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والتعاون في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني والمساهمة والعناية بإعادة التأهيل عبر طلب تمويل لمشاريع التنقيب والترميم والصيانة للمواقع الأثرية مثمنة دور الوزارة فى الارتقاء بالقطاع السياحى والحفاظ على المواقع الأثرية وتأهيلها لجمهور المواطنين .
 

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