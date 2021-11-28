"العمل التعاوني" تشارك احتفالية لدعم القطاع التعاوني في الضفة وغزة

غزة-الرأي

شاركت هيئة العمل التعاوني بالمحافظات الجنوبية في احتفال مشروع إطلاق دعم القطاع التعاوني الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبمشاركة منظمة العمل الدولية ، بمشاركة عدد من الشخصيات ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما انتهى بعرض منتجات الجمعيات التعاونية المشاركة.



بدوره، أشاد مدير عام هيئة العمل التعاوني في قطاع غزة أ. نبيل المبحوح بالدعم الإيطالي المقدم، مؤكداً على أن الشراكة القائمة معهم ومع منظمة العمل الدولية، تسهم بشكل كبير في تعزيز دور الهيئة مع الشركاء، بالإضافة تعزيز البيئة المؤسساتية والقانونية مما يستدعي دعم القطاع التعاوني وخدمة الطامحين في تأسيس جمعيات تعاونية.



من جهته، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية أ. منير قليبو على دور الجمعيات التعاونية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مقدماً شكره للوكالة الإيطالية على دعمها لقطاع التعاون.



من جانبه، استعرض ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي جويلمو جوردانو، البرامج التي تدعمها الوكالة الإيطالية لتعزيز العمل التعاوني، مؤكداً على مواصلة الوكالة لتقديم الدعم اللازم للقطاع التعاوني.

الجدير ذكره، أن البرنامج سيسعى الى تعزيز فرص العمل وتحسين سبل عيش الفلسطينيين، نساءً ورجالاً عبر خلق بيئة مؤسساتية وتنظيمية داعمة ومحفزة لتأسيس تعاونيات مستقلة ومكتفية ذاتياً.

