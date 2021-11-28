"هنية" يشيد بدور شركة "جوال" في دعم الرياضة الفلسطينية

غزة-الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بما تقدمه شركة "جوال" لدعم الرياضة الفلسطينية وتوفير الرعاية للبطولات في الألعاب الرياضية وللمنتخب الوطني.

وكان هنية يتحدث خلال حفل شركة "جوال" لتكريم خدمات المغازي بطل دوري كرة السلة، والصداقة بطل دوري كرة الطائرة، صباح اليوم الأحد في قاعة مطعم الروتس بمدينة غزة.

وحضر الحفل د. أسعد المجدلاوي ناىب رئيس اللجنة الأولمبية، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعمر شمالي المدير الإقليمي لشركة "جوال"، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، والعديد من الشخصيات الرياضية.

وأكد هنية اعتزاز الأسرة الرياضية بشركة "جوال" وجهودها المميزة في مساندة الرياضة، وتعزيز استقرار النشاط الرياضي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما هنأ خدمات المغازي بلقب دوري السلة والصداقة بلقب دوري الطائرة وحيا إدارتي الناديين واللاعبين واتحادي اللعبتين.

