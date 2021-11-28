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"هنية" يشيد بجهود لجنة الحكام المركزية باتحاد كرة القدم

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:40

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غزة-الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بجهود لجنة الحكام المركزية في الارتقاء بالكادر التحكيمي، والحرص على تطوير الكفاءات الرياضية في كافة محافظات الوطن.
وكان هنية استقبل وفد لجنة الحكام المركزية من المحافظات الشمالية المشرف على التجمع التدريبي للحكام في المحافظات الجنوبية، والمكون من: إبراهيم غروف رئيس دائرة الحكام، ود. ميشيل حنانيا المحاضر الآسيوي، وحسين طقاطقة المحاضر ومدرب اللياقة البدنية، وإسماعيل مطر عضو رئيس لجنة الحكام السابق.
وبدورهم، أشاد وفد لجنة الحكام بالتطور الكبير في البنية التحتية لخدمة الرياضة، وشكروا جهود المجلس الأعلى في احتضان الدورات التدريبية وتوفير الخدمات المناسبة لتطوير الرياضة الفلسطينية.
وكان هنية اصطحب وفد لجنة الحكام في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي والقاعة الذهبية.
يذكر أن مجمع فلسطين استضاف التجمع التدريبي للحكام على مدار الأيام الماضية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
 

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