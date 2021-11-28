وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الوسطى والعلاقات العامة تكرمان عناصرها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بجهود لجنة الحكام المركزية باتحاد كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بدور شركة "جوال" في دعم الرياضة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعلن سلسلة إجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "العمل التعاوني" تشارك احتفالية لدعم القطاع التعاوني في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة واحدة و239 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية قمع وقفة احتجاجية رافضة لاقتحام هرتسوغ الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تطلع لصليب الأحمر على نتائج الحفريات بالمواقع الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية الأسير لؤي الأشقر يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 88 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة الوسطى والعلاقات العامة تكرمان عناصرها المتقاعدين

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:41

الوسطى- الرأي

كرمت قيادة شرطة محافظة الوسطى ودائرة العلاقات العامة والإعلام، خلال حفلٍ تكريمي لضباط وعناصر شرطة المحافظة المتقاعدين، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة، ورئيس لجان الاصلاح د. ماهر الحولي.

وحضر حفل التكريم مدير شرطة محافظة الوسطى العميد اياد سلمان ونائبه العقيد سلمان أبو مغصيب ومدير العلاقات العامة والإعلام عقيد كامل صباح ومسؤول هيئة المتقاعدين بالمحافظة مقدم فوزي أبو العراج ومدراء المراكز والدوائر بشرطة محافظة الوسطى.

وفي كلمة له شكر العميد إياد سلمان مدير شرطة محافظة الوسطى الضباط والأفراد المتقاعدين على جهودهم خلال فترة عملهم في جهاز الشرطة مبيناً أنهم ضربوا المثل الأعلى والقدوة السامية والراقية في أماكن عملهم.

بدوره أثنى النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة على النشاط المميز على مستوى قطاع غزة من قيادة شرطة محافظة الوسطى ودائرة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة .

من جانبه أثنى د. ماهر الحولي رئيس لجان الاصلاح في قطاع غزة على تميز شرطة محافظة الوسطى على مستوى التطوير والارتقاء وعلى مستوى التعاون مع رجال الإصلاح.

وفي كلمة لمسئول لجنة المتقاعدين بمحافظة الوسطى شكر المقدم محمد أبو العراج دور قيادة شرطة محافظة الوسطى والعلاقات العامة الكبير وثمن تكريمها واحتفاءها بهم, مضيفا أن المتقاعدين سيكونون على تواصل مستمر مع قيادة شرطة المحافظة وسيقدموا خدماتهم في كل مجال يتاح لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟