شرطة الوسطى والعلاقات العامة تكرمان عناصرها المتقاعدين

الوسطى- الرأي

كرمت قيادة شرطة محافظة الوسطى ودائرة العلاقات العامة والإعلام، خلال حفلٍ تكريمي لضباط وعناصر شرطة المحافظة المتقاعدين، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة، ورئيس لجان الاصلاح د. ماهر الحولي.

وحضر حفل التكريم مدير شرطة محافظة الوسطى العميد اياد سلمان ونائبه العقيد سلمان أبو مغصيب ومدير العلاقات العامة والإعلام عقيد كامل صباح ومسؤول هيئة المتقاعدين بالمحافظة مقدم فوزي أبو العراج ومدراء المراكز والدوائر بشرطة محافظة الوسطى.

وفي كلمة له شكر العميد إياد سلمان مدير شرطة محافظة الوسطى الضباط والأفراد المتقاعدين على جهودهم خلال فترة عملهم في جهاز الشرطة مبيناً أنهم ضربوا المثل الأعلى والقدوة السامية والراقية في أماكن عملهم.

بدوره أثنى النائب في المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة على النشاط المميز على مستوى قطاع غزة من قيادة شرطة محافظة الوسطى ودائرة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة .

من جانبه أثنى د. ماهر الحولي رئيس لجان الاصلاح في قطاع غزة على تميز شرطة محافظة الوسطى على مستوى التطوير والارتقاء وعلى مستوى التعاون مع رجال الإصلاح.

وفي كلمة لمسئول لجنة المتقاعدين بمحافظة الوسطى شكر المقدم محمد أبو العراج دور قيادة شرطة محافظة الوسطى والعلاقات العامة الكبير وثمن تكريمها واحتفاءها بهم, مضيفا أن المتقاعدين سيكونون على تواصل مستمر مع قيادة شرطة المحافظة وسيقدموا خدماتهم في كل مجال يتاح لهم.