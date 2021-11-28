هنية" يناقش ترتيبات انطلاق صندوق صالة المغازي

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كل من حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي، وعبد الباسط العودات رئيس نادي خدمات المغازي، لمناقشة ترتيبات انطلاق صندوق إنشاء الصالة الرياضية لنادي خدمات المغازي، التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا خلال تكريم المجلس الأعلى لفريق كرة السلة المتوج بلقب الدوري.

وشكر هنية جهود بلدية المغازي ومساهمتها في الصندوق، كما شكر رجال الأعمال والشخصيات والمؤسسات المحلية التي قدمت الدعم للصندوق حتى وصل الٱن إلى مبلغ (83.000) دولار.

وكان هنية أعلن عن تقديم مبلغ (30.000) دولار للصندوق، تشجيعا للنادي ولاعبيه وتكريما لإنجازاتهم.

وكان رئيس البلدية ورئيس نادي خدمات المغازي، أشادا بجهود عبد السلام هنية، ومساهمته في دعم الصندوق والتي شجعت العديد من الجهات لتقديم المزيد من الدعم لإنشاء الصالة.