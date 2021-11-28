وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث مع سلطة المياه والبيئة التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تنظم يومًا تطوعيًا حول التنمر والعنف في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية العقيلي: الكشافة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صمودنا في وجه الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير من نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية هرتسوغ يقتحم المسجد الإبراهيمي بالخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تُكرّم الطالب الموهوب رمضان أبو جزر وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الشفاء ووزارة المرأة تطلقلان فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان تنفد أيام ترفهية لطلبة المدراس ورياض الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تكرِّم شرطة البلديات لتميزهم بالعمل

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:13

بلدية غزة تكرِّم شرطة البلديات بمحافظة غزة لأدائهم المميز في العمل
بلدية غزة تكرِّم شرطة البلديات بمحافظة غزة لأدائهم المميز في العمل

غزة- الرأي

كرّمت بلدية غزة ممثلةً برئيسها المهندس د. يحيى السراج وعدد من أعضاء المجلس البلدي، مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة، ورؤساء الأقٌسام وعدد من الضباط والعناصر المتميزين في الدائرة، خلال حفلٍ تكريمي نظمته البلدية في قاعة رشاد الشوا غرب مدينة غزة ، بحضور العقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة .

وخلال كلمةٍ له، أشاد د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة بالدور المهم لشرطة البلديات في مرافقة ومساندة كافة طواقم بلدية غزة العاملة في الميدان، مُثنياً على أدائهم المميز في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في كافة الأوقات.

ومن جانبه أكد العقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة :" أن شرطة محافظة غزة بكافة لاسيما دائرة شرطة البلديات تسعى دوماً إلى تسخير كافة قدراتها لخدمة المواطن، عبر التعاون المشترك مع وزارة الحكم المحلي و البلديات في كافة مناحي ومتطلبات التي يحتاجها المواطن ".

بدوره ذكر المقدم حقوقي محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات أن شرطة البلديات تعد جزء أصيل من مكونات الشرطة الفلسطينية، وهي على أتم الاستعداد لتنفيذ كافة المهام المنوطة بهم من قبل بلدية غزة لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا.

واختتم الحفل رئيس بلدية غزة وأعضاء المجلس البلدي بدرع شكر وتقدير لمدير شرطة محافظة غزة ومدير شرطة البلديات، وتوزيع شهادات شكر وتقدير لرؤساء الأقسام وعدد من الضباط والأفراد بشرطة البلديات لتميزهم في أداء العمل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟