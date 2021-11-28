بلدية غزة تكرِّم شرطة البلديات لتميزهم بالعمل

غزة- الرأي

كرّمت بلدية غزة ممثلةً برئيسها المهندس د. يحيى السراج وعدد من أعضاء المجلس البلدي، مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة، ورؤساء الأقٌسام وعدد من الضباط والعناصر المتميزين في الدائرة، خلال حفلٍ تكريمي نظمته البلدية في قاعة رشاد الشوا غرب مدينة غزة ، بحضور العقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة .

وخلال كلمةٍ له، أشاد د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة بالدور المهم لشرطة البلديات في مرافقة ومساندة كافة طواقم بلدية غزة العاملة في الميدان، مُثنياً على أدائهم المميز في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في كافة الأوقات.

ومن جانبه أكد العقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة :" أن شرطة محافظة غزة بكافة لاسيما دائرة شرطة البلديات تسعى دوماً إلى تسخير كافة قدراتها لخدمة المواطن، عبر التعاون المشترك مع وزارة الحكم المحلي و البلديات في كافة مناحي ومتطلبات التي يحتاجها المواطن ".

بدوره ذكر المقدم حقوقي محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات أن شرطة البلديات تعد جزء أصيل من مكونات الشرطة الفلسطينية، وهي على أتم الاستعداد لتنفيذ كافة المهام المنوطة بهم من قبل بلدية غزة لتقديم الخدمة لأبناء شعبنا.

واختتم الحفل رئيس بلدية غزة وأعضاء المجلس البلدي بدرع شكر وتقدير لمدير شرطة محافظة غزة ومدير شرطة البلديات، وتوزيع شهادات شكر وتقدير لرؤساء الأقسام وعدد من الضباط والأفراد بشرطة البلديات لتميزهم في أداء العمل