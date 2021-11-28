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بلدية غزة تبدأ حملة لتقليم أشجار شارع صلاح الدين

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:53

بلدية غزة تبدأ بحملة لتقليم الأشجار في شارع صلاح الدين
بلدية غزة تبدأ بحملة لتقليم الأشجار في شارع صلاح الدين

غزة- الرأي:

شرعت بلدية غزة بحملة لتقليم الأشجار في جزيرة شارع صلاح الدين شرق المدينة من تقاطع شارعي الحرية وصلاح الدين " مفترق الشهداء " جنوباً وحتى مفترق " القرم " شمالاً.

وأكد مدير دائرة الحدائق في البلدية م. مؤنس فارس أن طواقم الدائرة تجري أعمال تقليم الأشجار خلال يوم الجمعة من كل أسبوع للاستفادة من قلة حركة السير على الشارع، وإنجاز العمل والتحرك بشكل أسرع.

وبين أن عملية تقليم الأشجار تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها؛ توضيح الرؤية أمام السائقين والمارة وتلافي حوادث السير، وتجديد أغصان الأشجار، وتلافي تمدد جذور الأشجار بشكل أفقي والإضرار بالإسفلت، بالإضافة إلى تلافي احتكاك الأشجار بأسلاك الكهرباء.

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشجار والعناية بها حفاظاً على الصحة والبيئة وزيادة الأماكن الخضراء في المدينة.
 

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