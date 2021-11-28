بلدية النصيرات تعقد لقاءً تشاورياً لتشكيل المجلس الشبابي

غزة- الرأي:

عقدت بلدية النصيرات اجتماعا موسعا مع المؤسسات واللجان الشعبية والفرق الشبابية العاملة في النصيرات، بهدف التشاور لتشكيل مجلس شبابي في النصيرات.



واستضافت البلدية الاستشاري أ. عبد المنعم الطهراوي، الذي استعرض أهمية ودور المجلس الشبابي والهدف من وجوده وخطوات تشكيله ومعايير الاختيار وحقوق المجلس وواجباته.



بدورها أوضحت أ. فدوى عيد رئيس قسم العلاقات العامة، أن فكرة تشكيل مجلس شبابي للنصيرات قديمة حديثة، حيث تم تشكيل عدة مجالس بالتعاون مع مؤسسات وسيطة، وكان لها أثر طيب من خلال تنفيذ العديد من المبادرات.



وقالت: "لكننا اليوم وبمبادرة ذاتية من البلدية سنقوم بتشكيل مجلس شبابي فعال بالتعاون مع المؤسسات، وذلك بحسب الآلية التي يتم الإجماع عليها، ليكون له شرعية واستمرارية"، مؤكدة على أن البلدية مستعدة لتنفيذ اي قرار تقتضيه المصلحة العامة من أجل خدمة الشباب في النصيرات.



من جانبه رحب أ. محمد حمدان عضو المجلس البلدي المكلف بملف المجلس الشبابي بالحضور، مثمنا مشاركتهم ومداخلاتهم، مبينا رؤية البلدية في احتضان المجلس الشبابي الذي سيتم تشكيله وتوفير ما يلزم له، مؤكدا على ضرورة تمثيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس.



وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على آلية التشكيل بالتعاون مع المؤسسات ولجان الاحياء واللجان الشعبية، بحيث تقوم كل مؤسسة ولجنة حي بترشيح اعضاء حسب المعايير المتفق عليها واعتبارهم جمعية عمومية، ويتم الترشح والانتخاب مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة حسب النسب المتفق عليها.

