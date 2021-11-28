وفد من بلدية البريج يزور المستشفى الميداني الأردني

غزة- الرأي:

زار وفد من بلدية البريج المستشفى الميداني الأردني لمتابعة إجراءات إنشاء المستشفى الميداني الأردني في البريج.

وكان في استقبال الوفد العقيد ركن/ زكريا أبو خيط، قائد القوة، حيث تمت مناقشة آليات التعاون المشترك لتقديم الخدمات للجمهور، وخطوات البدء بإجراءات إنشاء المستشفى.



وأكد العقيد ركن "زكريا" أن إجراءات البدء في المستشفى تسير على ما يرام وبمتابعة حثيثة من جلالة الملك.



وتقدم رئيس البلدية م. أيمن الدويك، بجزيل الشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على دورهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

