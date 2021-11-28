وكالة الرأي الفلسطينية وفد من بلدية البريج يزور المستشفى الميداني الأردني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعقد لقاءً تشاورياً لتشكيل المجلس الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تسعى لتطوير أوضاع المياه بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية حفر بئر مياه جديدة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبدأ حملة لتقليم لأشجار شارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تدين اقتحام "هرتسوغ" المرتقب للمسجد الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مجموعة من رعاة الماشية بالأغوار المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق مشروع المخطط الإقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكرِّم شرطة البلديات لتمزيهم بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يناقش ترتيبات انطلاق صندوق صالة المغازي
أخبار » الأخبار الحكومية

وفد من بلدية البريج يزور المستشفى الميداني الأردني

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:12

وفد من بلدية البريج
وفد من بلدية البريج

غزة- الرأي:

زار وفد من بلدية البريج المستشفى الميداني الأردني لمتابعة إجراءات إنشاء المستشفى الميداني الأردني في البريج.

وكان في استقبال الوفد العقيد ركن/ زكريا أبو خيط، قائد القوة، حيث تمت مناقشة آليات التعاون المشترك لتقديم الخدمات للجمهور، وخطوات البدء بإجراءات إنشاء المستشفى.

وأكد العقيد ركن "زكريا" أن إجراءات البدء في المستشفى تسير على ما يرام وبمتابعة حثيثة من جلالة الملك.

وتقدم رئيس البلدية م. أيمن الدويك، بجزيل الشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني على دورهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم العلاقات العامة يطلقن مبادرة "كوني ملكة بأخلاقك"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟