عائلة المجايدة تثمن جهود بلدية خان يونس في تطوير الأحياء

غزة- الرأي:

ثمنت عائلة المجايدة جهود بلدية خان يونس في تطوير الأحياء السكنية وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي أطلقت مؤخرًا بهدف النهوض بواقع الخدمات المقدمة للأهالي في المدينة.



وكان رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، قد التقى رئيس رابطة العائلة أ. مصطفى المجايدة، وبمشاركة أعضاء الرابطة لبحث آخر المستجدات واستمرار تعزيز التعاون المشترك.



وخلال اللقاء قدم البطة شرحًا موسعًا حول مجمل الظروف الراهنة وتأثيراتها على عمل البلدية في ظل الأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان الأخير واستمرار الحصار، مشيرًا إلى أن البلدية وبرغم من شح الموارد والامكانيات مستمرة في استكمال مسيرة البناء والتطوير من أجل خدمة شعبنا.

وأشار د. البطة على أهمية مبادرة عائلة المجايدة وأحد نتائجها المهمة والمتمثلة في إجراء أعمال صيانة طارئة الهبوطات والحفر بشوارع المنطقة وكذلك ردم الحفر الامتصاصية واصلاح شبكة الإنارة للتسهيل على السكان المقيمين بالحي، مثمنًا تعاون القائمين على المبادرة مع إدارة البلدية لتسهيل إنجاز الأعمال الميدانية وفق المدة الزمنية.

ومن جهتهم شكرت رابطة عائلة المجايدة جهود بلدية خان يونس في تطوير المدينة وأحيائها بالرغم من الظروف الصعبة، مثمنةً كل الجهود المخلصة التي ساهمت بالرقي بواقع الخدمات للتسهيل على حياة السكان.

