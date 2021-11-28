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رئيس بلدية الزوايدة يزور مصلحة مياه بلديات الساحل

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:22

رئيس بلدية الزوايدة يزور مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل
رئيس بلدية الزوايدة يزور مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل

غزة- الرأي:

اجرى رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن زيارة الى مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م.منذر شبلاق وذلك في إطار تعزيز آفاق العمل وبحث سبل التعاون بين الطرفين وذلك برفقة مدير الدائرة الفنية د.م عائد زهد ومسؤول قسم المياه والصرف الصحي م.يوسف حماد .

وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات الزوايدة من مشاريع المياه والتي تهدف إلى تحسين جودة خدمة المياه المقدمة، كما أطلع رئيس البلدية مشاريع المياه التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة كما تم اليه تشغيل مشروع خزان المياه خلال الفترة القادمة .

من جانبه أثنى شبلاق على جهود البلدية في الارتقاء بمستوى خدمة المياه وتعاونها الإيجابي لخدمة المصلحة العامة، متمنياً مزيداً من التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
 

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