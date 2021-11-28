بلدية عبسان تنفد أيام ترفهية لطلبة المدراس ورياض الأطفال

غزة- الرأي:

نفدت بلدية عبسان الكبيرة بأشراف الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ضمن مشروع "الإنعاش الاقتصادي من أجل العمل الكريم في قطاع غزة – المال مقابل العمل" في قطاع غزة أيام ترفهيه لعدد 600 طفل في رياض الأطفال ومدراس البلدة.



وتهدف الأنشطة الترفيهية والتثقفية إلى التفريغ النفسي الطلاب في الاوضع الصعبة وزرع القيم الحميدة في نفوس الأطفال.



فيما قام فريق التنشيط على مدار عدة أيام في حديقة الصداقة التابعة للبلدية، بالتعامل مع الأطفال من خلال تنفيذ أنشطة ترفهيه وتثقفية متعددة.



يذكر أن البلدية تعمل مع جميع المؤسسات من أجل تعزيز المبادرات المجتمعية والوقوف عند مسؤوليتها اتجاه المجتمع.

