مشفى الشفاء ووزارة المرأة تطلقلان فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف

غزة- الرأي:

أطلقت غرفة الإرشاد الأُسري بمجمع الشفاء الطبي وبالشراكة مع وزارة المرأة ، أولى فعاليات حملة ال16 يوم وهو " رغم القيد " لمناهضة العنف بكل أشكاله ومناصرة لأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت رئيس غرفة الإرشاد الأسري بالمجمع، د. منى كسكين، خلال مؤتمر صحفي أن الهدف من الحملة التأكيد على ثباتنا والتزامنا نحو مناهضة العنف بكل أشكاله ، حيث الوجهة الاولى للناجيات من العنف هي المرافق الصحية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وعيادات الصحة النفسية.

وذكرت أن وزارة الصحة وبالتزامن مع هدف الأمم المتحدة والذي يدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول العام 2030 فإن إدارة المجمع قامت بإنشاء غرفة الإرشاد الأسري والتي تعتني بالناجيات من العنف حيث يعمل بها فريق متخصص ويتم إستقبال الحالات المترددة على أقسام الطوارئ وتقصي الحالات في الأقسام ، حيث تتم خدمة تقديم الكشف الطبي مجاني والدعم النفسي لهم وتوفير الحماية لهن وتحويلهن للمؤسسات التي تعتني بالمرأة .



هذا وأشارت د. مؤمنة الرقب من وزارة شئون المرأة ، أن الحملة تبدأ من 25 نوفمبر وتستمر لمدة 16 يوما والذي يصاف اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى واقع المرأة في سجون الاحتلال على مدار السنوات وما تحملنه من تعذيب وحملة اعتقالات وسوء معاملة ، مبينة أن عدد الاسيرات بلغ حتى اليوم 43 أسيرة بين أم وجريحة يعانون ظروف اعتقال صعبة وتمارس عليهم سياسة الإهمال الطبي ومنهم من يعانون أمراض مزمنة .



وفي نهاية المؤتمر تم إطلاع الحضور على معرض الصور بغرفة الإرشاد الأسري الذي سيتمر حتى آخر يوم بالحملة ومن تم تكريم فريق غرفة الإرشاد الأسري من قبل وزارة شؤون المرأة.