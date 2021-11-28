التعليم بغزة تُكرّم الطالب الموهوب رمضان أبو جزر

غزة- الرأي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي– الإدارة العامة للأنشطة التربوية الطالب رمضان أبو جزر والذي يتميز بموهبة وقدرات كبيرة في نظم وإلقاء الشعر والخطابة ورواية القصص.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الوزارة لبيت الطالب في مدينة رفح بمشاركة مدير عام الأنشطة الطلابية م. مازن الخطيب، ومدير تعليم رفح أ. أشرف عابدين، ومدير الدائرة الثقافية أ. يسري الغول، ومدير الدائرة الرياضية أ.عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم الأنشطة أ. أحمد الشامي.



ونقل الوفد للطالب وأسرته تحيات الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، مؤكدين أن الوزارة تفتخر وتعتز بالطالب رمضان، وتُقدّم له كل التشجيع والدعم متمنية له التوفيق والتميز في حياته وتحقيق المستقبل الزاهر.



وأوضح مدير عام الأنشطة أن الوزارة تُقدّر كل الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتُنفّذ برامج خاصة لرعايتهم وتشجيعهم.



من جهته أعرب الطالب رمضان عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه سيبذل مزيداً من الجد والاجتهاد لاستكمال مسيرة التميز وخدمة الوطن.



بدورها قدّمت أسرة الطالب الشكر لوزارة التعليم على هذه اللفتة الكريمة والزيارة التي تنم على حرص وزارة التعليم على رعاية وتشجيع طلبة التميز.

